أبرمت تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته من قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، عبر اتصال مرئي، في مراسم توقيع الاتفاقية في الإمارات، الجمعة.

وأكد أنه بفضل الاتفاقية الموقعة سيجري بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من أوروبا إلى شمال إفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج .

وقال أردوغان: "بفضل الطابع الشامل للاتفاقية، واثق بأننا سنزيد حجم تجارتنا إلى 25 مليار دولار في 5 سنوات".

وأوضح أن رؤية مؤسس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان كانت حاسمة من ناحية النقطة التي جرى التوصل إليها بين البلدين، داعياً الله له بالرحمة.

وأردف: "بفضل الاتفاقية ستزال الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وسيجري تسهيل أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتطرق أردوغان إلى الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا والهزات الارتدادية التي تبعته، قائلاً: "في هذه المرحلة، فإن أكبر الداعمين لنا هم أصدقاؤنا وأشقاؤنا مثل الإمارات".

وذكر أن فرق البحث والإنقاذ التي أرسلتها الإمارات منذ اليوم الأول للزلزال، شاركت في عمليات الإغاثة بولايتي قهرمان مرعش وآدي يامان.

كما أن المستشفيات الميدانية التي أقامتها قدمت دعماً كبيراً عبر الخدمات الصحية التي وفرتها في ولايتي هاطاي وغازي عنتاب.

وأعرب باسمه والشعب التركي عن شكره للإمارات إزاء الدعم الذي قدمته عبر الممرات الجوية والبحرية التي أقامتها من أجل نقل المساعدات.

وأكد أردوغان أن "الشعب التركي لن ينسى أبداً يد العون التي امتدت إليه في هذه الأيام العصيبة".

من جانبه قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد "شهدتُ والرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.

وأضاف: "توقيع الاتفاقية هو خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين، نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".

وفي تعليقه على الأمر، قال وزير التجارة التركي إن توقيع الاتفاقية سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين بلاده والإمارات.

وأعرب عبر حسابه على تويتر، عن تهانيه البلدين بتوقيع الاتفاقية التي قال إنها سترفع التبادل التجاري بين تركيا والإمارات إلى أعلى المستويات.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشر ات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.