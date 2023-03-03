حكمت محكمة في مينسك الجمعة على الناشط أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2022 ويعدّ شخصية محورية في الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا، بالسجن عشر سنوات، حسب ما أفادت المنظمة غير الحكومية التابعة له.

وقالت منظمة "فياسنا" في بيان إنّه جرى الحكم على المتعاونَين مع بالياتسكي، اللذين اعتُقلا معه في يوليو/تموز 2021 وحوكما إلى جانبه، وهما فلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، بالسجن تسع سنوات وسبع سنوات على التوالي.

أما المتهم الرابع دميتري سولوفييف الذي حوكم غيابياً لوجوده في بولندا، فقد حكم عليه بالسجن ثماني سنوات. كما جرى تغريمهم جميعاً بمبلغ 185 ألف روبل بيلاروسي (69 ألف يورو).

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المحاكمة بأنها "مهزلة".

وقالت عبر حسابها على "تويتر"، إنّ "الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، وفلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، حكم عليهم اليوم بالسجن لفترات طويلة فقط بسبب التزامهم بحقوق وكرامة وحرية الناس في بيلاروسيا".

من جهته، وصف رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي الحكم بـ"الشائن". وقال عبر حسابه على "فيسبوك" إنّ "إدانة اليوم هي قرار شائن آخر أصدرته محكمة بيلاروسية".

وأضاف: "حاولت السلطات (البيلاروسية) مراراً إسكاته ولكن أليس بيالياتسكي لم يتخلّ عن جزء واحد من كفاحه من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في بيلاروسيا".

من جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بيريت ريس أندرسن، القضية المرفوعة على بيالياتساكي وحكم المحكمة "مأساة".

وقالت أندرسن خلال مقابلة "أليس بيالياتسكي واحد من أبرز المناضلين من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في بيلاروسيا. القضية المرفوعة عليه والاتهامات الموجهة إليه لها دوافع سياسية".

وأضافت أندرسن "لكن ذلك أيضاً يظهر أن النظام الحاكم في بيلاروسيا لا يتسامح مع حرية التعبير والمعارضة.. نأسف لأنه يتعين عليه مواصلة نضاله في السجن".

وكان بيالياتسكي قد حاز الخريف الماضي على جائزة نوبل للسلام مع منظّمتين مدافعتَين عن حقوق الإنسان هما "ميموريال" (روسيا) ومركز الحريات المدنية (أوكرانيا).

وأسس الناشط البالغ من العمر 60 عاماً منظمة "فياسنا" التي قادها لسنوات، وهي مجموعة رئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة نظام حكم الرئيس لوكاشينكو منذ عام 1994.