سياسة
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الأمم المتحدة: جيش ميانمار تسبب في أزمة دائمة لحقوق الإنسان في البلاد
اتهم تقرير نشرته الأمم المتحدة، جيش ميانمار بالتسبب في "أزمة دائمة لحقوق الإنسان" في البلاد. وخلص التقرير إلى تصاعد العنف في شمال غرب وجنوب شرق البلاد بسبب الضربات الجوية والقصف العشوائي، والحرق الجماعي للقرى بهدف تشريد السكان المدنيين.
الأمم المتحدة: جيش ميانمار تسبب في أزمة دائمة لحقوق الإنسان في البلاد
قبل عامين سيطر المجلس العسكري على السلطة في ميانمار   / صورة: Reuters
3 مارس 2023

اتهم تقرير نشرته الأمم المتحدة الجمعة، جيش ميانمار بالتسبب في "أزمة دائمة لحقوق الإنسان" في البلاد، ودعا إلى وقف فوري لأعمال العنف.

ودخلت ميانمار في حالة من الفوضى منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة قبل عامين. ويدور قتال بين حركة مقاومة والجيش على عدة جبهات إثر حملة قمع دامية استهدفت المعارضة ودفعت الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات على البلاد.

وخلص التقرير، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي يُعتقد حدوثها بين الأول من فبراير/ شباط 2022 و31 يناير/كانون الثاني 2023، إلى تصاعد العنف في شمال غرب وجنوب شرق ميانمار بسبب "الضربات الجوية والقصف المدفعي العشوائي، والحرق الجماعي للقرى لتشريد سكان مدنيين، فضلاً عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية".

وأشار التقرير إلى أن الجيش انتهج أسلوباً يهدف إلى حرمان الجماعات المسلحة غير الحكومية من الوصول إلى الغذاء والتمويل والقدرة على تجنيد مسلحين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "الجيش، الذي شجعه الإفلات المستمر والمطلق من العقاب، يواصل تجاهل الالتزامات والمبادئ الدولية".

وأضاف: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع نهاية لهذه الكارثة المتفاقمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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