استنكرت السعودية، الجمعة، بشدة تصريحات وزير إسرائيلي دعا إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن "استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بمحو قرية حوارة الفلسطينية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

‎وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام" لهذه التصريحات، التي وصفتها بـ"العنصرية وغير المسؤولة".

وأوضحت أن التصريحات "تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت الوزارة على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة ووقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".​​​​​​​

والأربعاء، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "قرية حوارة يجب أن تُمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك لا أفراد عاديين".

وكانت مصر (الجمعة) والإمارات والأردن (الخميس)، قد أدانت تصريحات سموتريتش في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها.

ولم تعلق إسرائيل على بيانات الإدانة العربية بحق الوزير، كما لم تلقَ تصريحات سموتريتش تعليقاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرفض أو القبول.

فيما اعتبر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة، أن دعوة سموتريتش إلى محو حوارة "تحريض على جريمة حرب".

والأحد، شهدت حوارة وعدد من القرى في محيط نابلس بالضفة الغربية، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.