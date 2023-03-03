سياسة
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روسيا.. العثور على أحد مخترعي لقاح سبوتنيك "ميتاً شنقاً" في منزله بموسكو
أعلنت السلطات الروسية العثور على أحد مخترعي لقاح "سبوتنيك" ميتاً مشنوقاً في شقته، في وقت تستمر فيه عمليات التحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة.
روسيا.. العثور على أحد مخترعي لقاح سبوتنيك "ميتاً شنقاً" في منزله بموسكو
العثور على مخترع لقاح سبوتنيك "ميتاً مشنوقاً" في منزله / Others
3 مارس 2023

عثرت الشرطة الروسية، الخميس، على مخترع لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، ميتاً في شقته، في موسكو.

ووصفت السلطات الروسية الحادث بأنه جريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن الرجل لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل إلى شقته التي تقع وسط موسكو.

وجرى العثور على عالم الفيروسات الروسي ميتاً، صباح الخميس، حسب ذات المصادر.

ووفقاً لمجلة "نيوزويك" الأمريكية فإن يوتيكوف، واحد من 18 عالماً طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية (ICR) تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت الصحافة المحلية إن رجلاً يبلغ 29 عاماً خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر.

بينما تشير الروايات الرسمية إلى وقوع عملية سطو بشكل خاطئ.

ولم تعرف بعد كل حيثيات القضية، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان تؤكد هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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