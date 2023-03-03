سياسة
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صور | انفجار في محطة تخزين وقود يودي بحياة 17 ويشرد الآلاف في إندونيسيا
قتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات بجروح في العاصمة الإندونيسية الجمعة بعدما شبّ حريق هائل في محطة تخزين وقود قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء.
صور | انفجار في محطة تخزين وقود يودي بحياة 17 ويشرد الآلاف في إندونيسيا
الحريق وقع في المحطة التي توفر 25% من احتياجات إندونيسيا من الوقود وفق مسؤولين/ صورة: Reuters
3 مارس 2023

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، جراء حريق اندلع في محطة لتخزين الوقود بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال ساتريادي جوناوان، رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في جاكرتا، إن الحريق نتج عنه عدة انفجارات وامتد بسرعة إلى المنازل السكنية، ما تسبب في مصرع 17 شخصاً، بينهم طفلان، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأسفر الحادث عن إجلاء الآلاف، على خلفية وجود المحطة في منطقة مكتظة بالسكان، في حي تاناه ميراه شمال جاكرتا، وفق الوكالة.

ووصف المسؤولون الحريق بأنه "كبير"، ووقع في المحطة التي توفر 25% من احتياجات إندونيسيا من الوقود.

وقال مسؤولو الإطفاء إن ما لا يقل عن 260 إطفائياً و52 عربة يكافحون لاحتواء الحريق.

وأظهر فيديو للحريق بثه التلفزيون مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، بينما ملأت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود واللهب السماء.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن إيكو كريستياوان، مسؤول محلي، قوله إن التحقيق الأولي "أظهر أن الحريق اندلع على خلفية تحطم خط أنابيب أثناء هطل أمطار غزيرة، وربما حدوث صاعقة".

وأكد كريستياوان أن الحريق "لن يعطل إمدادات الوقود في البلاد"، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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