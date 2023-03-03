قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته عازمة على جعل تركيا واحدة من أسرع البلدان استجابة ضد الكوارث وأكثرها فاعلية واستعداداً في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الجمعة، خلال اختتام اجتماع "درع المخاطر الوطنية"، المنعقد في مدينة إسطنبول.

الرئيس التركي أضاف أن الزلازل التي شهدتها بلاده اعتباراً من 6 فبراير/شباط الماضي، شكلت بداية بالنسبة إليهم لسن سياسات جديدة لمكافحة الكوارث.

وكشف عن أن إحدى أولوياتهم في هذه المرحلة هي تأسيس لجنة سياسات إدارة الكوارث ضمن بنية رئاسة الجمهورية.

وجدد الحرص على تعزيز استعدادات تركيا لمكافحة الزلازل والكوارث وتجاوزها بأقل خسائر بشرية ومادية ممكنة.

وفي 6 فبراير/شباط المنصرم، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.​​​​​​​