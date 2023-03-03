سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سنجعل تركيا الأكثر استعداداً والأسرع استجابة للكوارث
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع "درع المخاطر الوطنية"، عزم حكومته على جعل تركيا واحدة من أسرع البلدان استجابة ضد الكوارث وأكثرها فاعلية واستعداداً.
أردوغان: سنجعل تركيا الأكثر استعداداً والأسرع استجابة للكوارث
أردوغان: عازمون على جعل تركيا أكثر استعداداً وأسرع البلدان استجابة للكوارث / صورة: AA
3 مارس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته عازمة على جعل تركيا واحدة من أسرع البلدان استجابة ضد الكوارث وأكثرها فاعلية واستعداداً في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الجمعة، خلال اختتام اجتماع "درع المخاطر الوطنية"، المنعقد في مدينة إسطنبول.

الرئيس التركي أضاف أن الزلازل التي شهدتها بلاده اعتباراً من 6 فبراير/شباط الماضي، شكلت بداية بالنسبة إليهم لسن سياسات جديدة لمكافحة الكوارث.

وكشف عن أن إحدى أولوياتهم في هذه المرحلة هي تأسيس لجنة سياسات إدارة الكوارث ضمن بنية رئاسة الجمهورية.

وجدد الحرص على تعزيز استعدادات تركيا لمكافحة الزلازل والكوارث وتجاوزها بأقل خسائر بشرية ومادية ممكنة.

وفي 6 فبراير/شباط المنصرم، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us