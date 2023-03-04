سياسة
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البيت الأبيض: بايدن خضع لجراحة لإزالة نسيج سرطاني في فبراير
خضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لعملية إزالة نسيج سرطاني بجلده في فبراير/شباط الماضي. ونشر البيت الأبيض بياناً تضمن تقرير الطبيب الخاص ببايدن، الذي أكد أن النسيج كان يحوي "سرطان الخلايا القاعدية" وأنه أُزيل بالاستئصال الكهربائي.
البيت الأبيض: بايدن خضع لجراحة لإزالة نسيج سرطاني في فبراير
البيت الأبيض: بايدن خضع لجراحة لإزالة نسيج سرطاني في فبراير / صورة: AP
4 مارس 2023

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "خضع لعملية لإزالة نسيج سرطاني بجلده" في فبراير/شباط الماضي.

ونشر البيت الأبيض بياناً تضمَّن تقرير الطبيب الخاص ببايدن، الذي أكد أن النسيج كان يحوي "سرطان الخلايا القاعدية"، وأنه أُزيل بالاستئصال الكهربائي.

وأشار التقرير إلى أن الوضع "لم يستلزم علاجاً أوسع".

ووفقاً للتقرير فإن سرطان الخلايا القاعدية لا ينتشر "بل يمكن أن يزيد حجمه، ما قد يصعب عملية استئصاله جراحياً".

ويكون سرطان الخلايا القاعدية عادة على شكل نتوء شفاف، ويظهر غالباً على أجزاء الجلد التي تكون معرضة للشمس، بينها الرأس والرقبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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