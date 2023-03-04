أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "خضع لعملية لإزالة نسيج سرطاني بجلده" في فبراير/شباط الماضي.

ونشر البيت الأبيض بياناً تضمَّن تقرير الطبيب الخاص ببايدن، الذي أكد أن النسيج كان يحوي "سرطان الخلايا القاعدية"، وأنه أُزيل بالاستئصال الكهربائي.

وأشار التقرير إلى أن الوضع "لم يستلزم علاجاً أوسع".

ووفقاً للتقرير فإن سرطان الخلايا القاعدية لا ينتشر "بل يمكن أن يزيد حجمه، ما قد يصعب عملية استئصاله جراحياً".

ويكون سرطان الخلايا القاعدية عادة على شكل نتوء شفاف، ويظهر غالباً على أجزاء الجلد التي تكون معرضة للشمس، بينها الرأس والرقبة.