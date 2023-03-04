سياسة
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45% منها في حلب.. كم بلغت الخسائر المادية بسوريا جراء الزلزال؟
أعلن البنك الدولي الجمعة أن الزلزال البالغة قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمالي سوريا، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.
45% منها في حلب.. كم بلغت الخسائر المادية بسوريا جراء الزلزال؟
حلب كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار / صورة: AP
4 مارس 2023

قال البنك الدولي اليوم الجمعة إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الشهر الماضي تسببت في أضرار مادية مباشرة تُقدّر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا وفاقمت الدمار في بلد أنهكته بالفعل سنوات من الحرب الأهلية.

وذكر البنك في بيان أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تُقدّر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بعد نشر ما وصف بأنه تقدير شامل وسريع في الوقت نفسه للأضرار.

وأوضح أن من بين المباني المتضررة مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية بسوريا.

وقال جان-كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "تسببت هذه الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات".

وأضاف كاريه أن "الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر بآفاق النمو في سوريا".

ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي لنقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيراً إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2.7 مليار إلى 7.9 مليار دولار.

وأوضح البيان أن الأضرار يتركز نصفها بمحافظة حلب، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11%.

وضربت الزلازل التي وقعت في السادس من فبراير/شباط منطقة من شمال غربي سوريا التي قسمتها الحرب المستمرة منذ نحو 11 عاماً إلى أراضٍ تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا وأخرى يسيطر عليها النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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