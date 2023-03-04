سياسة
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مُسيرات بيرقدار التركية تحلّق أكثر من 2400 ساعة في مناطق الزلازل
منذ اليوم الأول لوقوع الزلازل المدمرة جنوبي تركيا الشهر الماضي سارعت مسيرات بيرقدار التركية لدعم جهود البحث والإنقاذ ورصد الأضرار، حيث حلّقت عدة طائرات منها أكثر من 2400 ساعة وفق الولايات الـ11 المتضررة.
مُسيرات بيرقدار التركية تحلّق أكثر من 2400 ساعة في مناطق الزلازل
مسيّرة تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2". / صورة: AA
4 مارس 2023

تدعم مسيّرات بيرقدار التركية، جهود البحث والإنقاذ ورصد الأضرار المحتملة في الولايات الـ11 التي ضربتها الزلازل جنوبي تركيا الشهر الماضي.

وقالت شركة بايكار التركية المصنعة للطائرات المسيرة في تغريدة على تويتر، إنه منذ اليوم الأول لوقوع الزلازل حلّقت مسيرات بيرقدار من طراز "أقنجي" و"TB2" لأكثر من 2417 ساعة.

وأشارت إلى أن 9 من مسيرات بيرقدار أقنجي و42 من طراز TB2 منها 8 خصصت لمسح الخرائط تواصل مهامها في مناطق الزلازل منذ اليوم الأول، وذلك لدعم جهود إرساء الأمن وتقييم الأضرار بدقة عالية.

وتزود المسيرات لحظة بلحظة عبر بث مباشر، مركز إدارة حالات الطوارئ بالعاصمة أنقرة، بالمشاهد التي ساهمت في اختصار كشف المباني المتضررة والمنهارة في وقت أسرع.

وأعربت "بايكار" عن تضامنها مع الشعب التركي ووقوفها بجانبه.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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