سياسة
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شاهد | زيارة نادرة من وزير الدفاع الروسي لقواته على جبهات أوكرانيا
تفقَّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز قيادة إحدى تشكيلات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بمنطقة جنوب دونيتسك شرقي أوكرانيا، في زيارة نادرة لتلك القوات منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط العام الماضي.
شاهد | زيارة نادرة من وزير الدفاع الروسي لقواته على جبهات أوكرانيا
زيارة نادرة من وزير الدفاع الروسي لقواته على جبهات أوكرانيا / صورة: Reuters
4 مارس 2023

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن وزير الدفاع سيرجي شويغو أجرى زيارة نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا.

وزار كبار قادة الجيش الروسي الخطوط الأمامية في أوكرانيا مرات قليلة فقط منذ هجوم عشرات آلاف من القوات الروسية الدولة المجاورة العام الماضي فيما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقالت وزارة الدفاع في بيان منشور على تطبيق تليغرام للمراسلة إن "وزير دفاع روسيا الاتحادية، قائد الجيش سيرغي شويغو تفقَّد موقع القيادة الأمامي لأحد التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وظهر شويغو في مقطع مصور أصدرته وزارة الدفاع يقلد أفراداً بالجيش الروسي أوسمة وأيضاً وهو يتجول في بلدة متضررة برفقة قائد المنطقة كولونيل جنرال رستم مرادوف.

وتعرض شويغو الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ 2012 لانتقادات حادة حول أدائه في الصراع من مؤيدين للحرب.

وفي الشهر الماضي اتهم يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الأمنية، التي تلعب دوراً رئيسياً في الحرب الروسية على أوكرانيا شويغو وآخرين "بالخيانة" لحجب إمدادات الذخيرة عن أفراد مجموعته.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم عديدة داعمة لكييف، وفي مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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