ألقت كوريا الشمالية اليوم السبت باللوم على الولايات المتحدة في ما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز حدود الخطر ولا يمكن التهاون مع ذلك.

وقالت إن "أسلحة بيونغ يانغ النووية رد عادل لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية".

والأربعاء فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات وأفراد لاتهامهم بالمساهمة في تزويد الحكومة في كوريا الشمالية بعوائد غير قانونية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شركة تشيلسونغ تريدينغ التي تقول إن كوريا الشمالية تستخدمها لكسب العملات الأجنبية وجمع المعلومات المخابراتية وعلى شركة كوريا بايكو تريدينغ المتهمة بجلب الأموال لحكومة كوريا الشمالية منذ الثمانينيات من خلال تنفيذ مشروعات فنية وإنشائية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن بيونغيانغ أجرت اختبارات إطلاق لأربعة من صواريخ كروز الاستراتيجية خلال تدريب يستهدف إظهار قدرتها على تنفيذ هجوم نووي مضاد على من تصفها بقوات معادية.

وقال برايان نلسون مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية إن برامج كوريا الشمالية "غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية تهدد الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي".