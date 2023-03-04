أعربت 6 دول أوروبية السبت عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وفلسطين.

وأدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، العنف العشوائي من المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات من ناحية، والهجمات الأخيرة على المواطنين الإسرائيليين من ناحية أخرى.

وشدد البيان على أن "مثل هذه الأفعال لن تمهد إلا إلى مزيد من العنف".

وأشارت الدول الأوروبية إلى أن "المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يواجهوا مساءلة كاملة ومقاضاة قانونية، وبالتالي يجب وقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف".

وأكد البيان المشترك أن السلام العادل والدائم للجميع هو الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما جددت الدول الأوروبية "معارضتها القوية لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي".

ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها الأخير ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً كبيراً للتوترات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.