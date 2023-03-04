نظم الاتحاد العام التونسي للشغل السبت احتجاجاً مناهضاً للرئيس قيس سعيد في العاصمة هو الأكبر إلى الآن على ما يبدو بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.

وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها: "لا للحكم الفردي" وهتفوا: "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات صارمة كبيرة منذ انفراد الرئيس بسلطات واسعة النطاق في عام 2021 إذ حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أمام الحشود: "سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق ومهما كلفنا ذلك.. لا نخشى السجون والاعتقالات".

وأضاف "أحيّي الحقوقيين والسياسيين في سجن المرناقية" في إشارة إلى المعتقلين في الآونة الأخيرة.

وقال حمة الحمامي زعيم حزب العمال لرويترز: "الإجابة الوحيدة على سعيد والديكتاتورية الزاحفة هي الشارع والاحتجاج". وأضاف: "يريد بث الخوف والتونسيون لم يعودوا يخافون".

ويقول معارضو الرئيس سعيد إنه فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، ويقضي على الحريات التي تحققت بفضلها.

ويقول سعيد إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.

إجراءات صارمة

واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر فيما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيّد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.

واعتُقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنه نظم إضراباً في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو.

ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيراً عن التضامن مع اتحاد الشغل وقال سعيد إنه لن يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.

ويشير حجم المسيرة السبت إلى أن اتحاد الشغل لا يزال يمثل خصماً قوياً قد يتكبد سعيد العناء لتنحيته جانباً في أعقاب انتخابات برلمانية لم تحظ بنسبة إقبال عالية.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشر شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة الأحد، ووجهت إليهم اتهاماً بالتآمر ضد أمن الدولة.

ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل وزعماء جماعة احتجاج ومدير إذاعة موزاييك إف.إم أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد ورجل أعمال بارز.