سياسة
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"نفط القرن الحادي والعشرين".. إيران تكتشف أول مخزون من الليثيوم في أراضيها
أعلنت إيران اكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم يقدر بـ8,5 مليون طن، وفق وزارة الصناعة والتعدين والتجارة. والليثيوم مكوّن أساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، ويطلَق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين".
"نفط القرن الحادي والعشرين".. إيران تكتشف أول مخزون من الليثيوم في أراضيها
يُقدر مخزون الليثيوم في إيران بـ8,5 مليون طن / صورة: Reuters
4 مارس 2023

أعلنت إيران اكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم وهو مكوّن أساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، حسب وسائل إعلام رسمية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة محمد هادي أحمدي قوله السبت: "للمرة الأولى في إيران اكتشف مخزون من الليثيوم في همدان".

ويُقدر هذا المخزون بـ"8,5 مليون طن"، حسب المدير العام لقسم التشغيل في الوزارة.

والليثيوم الذي يُطلَق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين" ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومن المفترض أن يسمح للسيارات بالاستغناء عن الوقود الذي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وهذا المعدن الأبيض ضروري كذلك لإنتاج البطاريات القابلة للشحن والمستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى.

وأفاد تقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في العام 2022 بوجود 89 مليون طن من الليثيوم في كل أنحاء العالم.

وتعتبر أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين من أبرز الدول المنتجة لها المعدن.

في العام 2022، ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المكونات والتضخم عموماً، في حين ازداد الطلب على وسائل النقل النظيف في كل أنحاء العالم.

وتملك إيران، التي تضرر اقتصادها جراء العقوبات الدولية خصوصاً الأمريكية، عديداً من الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والنحاس والحديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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