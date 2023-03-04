سياسة
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أفاد: رصدنا 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها منذ 6 فبراير
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقوع نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 فبراير/شباط الماضي.
أفاد: رصدنا 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها منذ 6 فبراير
وفق آفاد رُصد نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير/شباط الماضي إلى 4 مارس/ آذار الحالي في تركيا ومحيطها / صورة: AA
4 مارس 2023

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقوع نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت "آفاد" في تغريدة السبت، أنها رصدت نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير الماضي إلى 4 مارس/ آذار الحالي، في تركيا ومحيطها.

وأرفقت التغريدة بخريطة عليها المناطق التي شهدت زلازل.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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