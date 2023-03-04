أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقوع نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت "آفاد" في تغريدة السبت، أنها رصدت نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير الماضي إلى 4 مارس/ آذار الحالي، في تركيا ومحيطها.

وأرفقت التغريدة بخريطة عليها المناطق التي شهدت زلازل.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.