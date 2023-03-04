قالت المخابرات العسكرية البريطانية السبت إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة باخموت تواجه ضغطاً كبيراً متزايداً من القوات الروسية، مع احتدام القتال داخل المدينة الواقعة شرق البلاد وحولها.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في النشرة المخابراتية اليومية على تويتر أن أوكرانيا تعزز دفاعاتها في المنطقة وتدفع بوحدات من النخبة، فيما تقدمت قوات الجيش الروسي وتلك التابعة لمجموعة فاغنر الخاصة في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت.

وأضافت أن جسرَين رئيسيَين في باخموت دُمِّرا خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة، مشيرة إلى أن طرق الإمداد التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة محدودة.

وأوضحت أن أحد الجسرَين كان يربط باخموت بآخر طريق إمداد رئيسي للمدينة من بلدة تشاسيف يار الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وتقع على بعد نحو 13 كيلومتراً إلى الغرب.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني في مذكرة إفادة صباحية السبت إن روسيا لا تزال تحاول محاصرة باخموت، لكنها أضافت أن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في المدينة على مدار يوم حتى الآن.

وقصفت روسيا آخر طرق للإمدادات من خارج باخموت أمس الجمعة، بهدف حصار المدينة بالكامل وتقريب موسكو من تحقيق أول انتصار كبير لها في الحرب منذ ستة شهور.

وقالت المذكرة الأوكرانية أيضاً إنه جرى صد هجمات روسية في قريتي إيفانيفسكي وبوهدانيفكا، وكلتاهما تبعد أقل من 8 كيلومترات إلى الغرب من وسط مدينة باخموت.

ومن شأن الاستيلاء على القريتين الواقعتين على جانبي طريق باخموت-تشاسيف يار المهم أن يترك المدينة فريسة سهلة لحصار روسي كامل.

وتشهد باخموت معارك محتدمة منذ سبعة أشهر. وكان عدد سكان المدينة قبل الحرب يبلغ نحو 70 ألفاً.

وتقول روسيا إن باخموت ستكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، أحد أهم أهداف موسكو.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باخموت بأنها "حصن".

مساعدات عسكرية

في سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتكون بشكل أساسي من الذخائر، لكنها ستشمل للمرة الأولى جسوراً تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة.

ويمكن للقوات الأوكرانية استخدام الجسور بعدما تدربت في "مناورة الأسلحة المشتركة"، التي تعني الاستخدام المنسق للقصف المدفعي مع التحركات الهجومية للدبابات والعربات المدرعة، بهدف استعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ هجومها على أوكرانيا قبل عام.

وسيجري إرسال الذخيرة الإضافية للمساعدة في تعزيز المخزونات الأوكرانية تحسباً لهجوم الربيع.

وقال جاك واتلينج، الباحث الكبير في المعهد الملكي للخدمات الموحدة، ومقره لندن، "الجسور الهجومية ضرورية لعمليات الأسلحة المشتركة. فهي تسمح للمركبات المدرعة بعبور الأنهار الضيقة والخنادق التي من شأنها أن تتسبب في إبطاء قوة كاملة".

وأضاف واتلينج "الأهم من ذلك، أن الجسور ضرورية فقط للعمليات الهجومية مما يظهر أن الولايات المتحدة تعد أوكرانيا لمواصلة استعادة أراضيها".

ووافقت ألمانيا في يناير/كانون الثاني على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا وقالت إنها ستعمل مع الحلفاء لإرسال مزيد. ويُعتقد أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا كانت موضوعاً رئيسياً خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتعهدت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي بتقديم مجموعة من المركبات القتالية المدرعة.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال إعلان المساعدات "تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه مزيداً من الذخيرة لراجمات الصواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر المقدمة من الولايات المتحدة، والتي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى ذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة، والجسور التي يجرى إطلاقها من المركبات المدرعة، وذخائر ومعدات الهدم، والصيانة والتدريب والدعم".

وأوضح بلينكن أن الحزمة سيجرى تمويلها باستخدام "سلطة السحب" الرئاسية، التي تسمح للرئيس بنقل المعدات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس في أثناء حالة الطوارئ.