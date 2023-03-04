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شاهد | قطر ترسل سفينة محملة بـ396 منزلاً مؤقتاً لمتضرري الزلازل بتركيا
أرسلت دولة قطر منازل سابقة التجهيز عبر سفينتَين إلى ميناء إسكندرون، لإيواء المتضررين من كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.
شاهد | قطر ترسل سفينة محملة بـ396 منزلاً مؤقتاً لمتضرري الزلازل بتركيا
 قطر ترسل سفينة محملة بـ396 منزلاً مؤقتاً لمتضرري الزلازل بتركيا / صورة: AA
4 مارس 2023

استقبل ميناء إسكندرون في ولاية هاطاي جنوبي تركيا السبت سفينتين قادمتين من قطر تقلّان منازل سابقة التجهيز من أجل المتضررين من كارثة الزلزال.

السفينتان نقلتا من قطر 396 منزلاً سابقة التجهيز لتوزيعها على المتضررين من الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وقال بيرول إكيجي، والي قرقلار إيلي المكلف إدارة شؤون قضاء إسكندرون، إن المنازل سابقة التجهيز تشكل أهمية كبيرة حالياً لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة المنكوبة.

وأوضح إكيجي، في تصريحات للصحفيين، إن السلطات القطرية أرسلت فرق إغاثة ونجدة إلى تركيا في الساعات الأولى للزلزال ومساعدات إنسانية على متن 50 طائرة.

وكشف أن المنازل سابقة التجهيز المرسلة من قطر ستُنقل إلى هاطاي لتركيبها في مكانها ومن ثم نقل المواطنين من الخيم إليها بشكل فوري إلى حين بناء المساكن الجديدة.

من جهته، أكد السفير القطري لدى أنقرة محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في تركيا وسوريا.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعته ما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً في 11 ولاية تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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