سياسة
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شاهد | أربعة قتلى على الأقل وإجلاء 41 ألف شخص جراء فيضانات في ماليزيا
قُتل أربعة أشخاص على الأقل فيما أجلي نحو 41 ألفاً جراء الفيضانات سببتها أمطار غزيرة اجتاحت عدة ولايات في ماليزيا. وانتشرت صور عبر وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي لشوارع تغمرها السيول وسيارات غارقة ومنازل اجتاحتها المياه.
شاهد | أربعة قتلى على الأقل وإجلاء 41 ألف شخص جراء فيضانات في ماليزيا
أجلي نحو 41 ألف شخص من ست ولايات خصوصاً من ولاية جوهر / صورة: Reuters
4 مارس 2023

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وجرى إجلاء نحو 41 ألفاً جراء فيضانات في ماليزيا سبّبتها أمطار غزيرة في ولايات عدة في أنحاء البلاد، حسبما أعلنت السلطات السبت.

وأكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص على الأقل منذ الأربعاء بينهم رجل جرفت السيول سيارته فيما كان في داخلها، وزوجان مسنان غرقا.

كذلك غرقت امرأة تبلغ 68 عاماً بالقرب من منزلها الذي غمرته المياه بعدما غادرت مركزاً للإجلاء في مدينة سيغامات في ولاية جوهر (جنوب) المتاخمة لسنغافورة.

وأجلي نحو 41 ألف شخص من ست ولايات، وخصوصاً من جوهر، إلى مدارس ومراكز حيث حصلوا على ماء وغذاء وملابس.

وانتشرت صور عبر وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي لشوارع غمرتها السيول وسيارات غارقة ومنازل اجتاحتها المياه ومحال مغلقة.

وأدى استمرار هطول الأمطار إلى عرقلة عمليات الإغاثة. وأكد رئيس جمعية الطبيعة الماليزية فينسينت تشوو لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه "أسوأ فيضانات تشهدها جوهر" منذ 1969.

وقال إنه تلقى مكالمات من قرويين طالبين المساعدة، يعيشون على بعد 120 كيلومتراً، والطريقة الوحيدة لمساعدتهم هي عن طريق الجو.

وتواجه ماليزيا موسماً شهد أمطاراً غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 2014 أجبرت أسوأ فيضانات في تاريخ البلاد 118 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

ورأت رئيسة منظمة أصدقاء الأرض في ماليزيا، لميناكشي رامان، أن مستوى هطول الأمطار "غير عادي" في هذا الوقت من العام.

وأكدت أن إزالة الغابات والقضاء على المناطق الطبيعية عاملان مسؤولان عن تآكل التربة ويؤديان إلى فيضان الأنهار خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الماليزية من أن هطول الأمطار قد يستمر حتى أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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