أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اثر عودته من طهران السبت أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وكان غروسي أعلن في وقت سابق أنه أجرى محادثات "بنّاءة" مع مسؤولين إيرانيين في طهران من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال المسؤول الأممي للصحفيين في مطار فيينا: "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة".

وأوضح أن ذلك سيكون "قريباً جداً" بعد اجتماع فني، في حين أن البيان المشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم يوضح هذه التفاصيل.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت مؤخراً جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7 بالمئة القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.

وتابع غروسي "هذا مهم جدا.. لا سيما في سياق إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة" الاسم الرسمي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي تعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018.

وأضاف في هذا الصدد: "أوقفنا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الاطلاع، الآن يمكننا بدء العمل من جديد. هذه ليست مجرد كلمات، بل أمر ملموس للغاية".

وتوقفت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي منذ صيف عام 2022.

كانت المفاوضات بدأت في أبريل/نيسان2021 في فيينا بين طهران والدول الأطراف (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لكنها تعثرت منذ أغسطس/آب 2022.

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا لتعاون أكبر مع إيران بشأن أنشطتها النووية.