قال وزير الداخلية التركي إن حصيلة وفيات الزلازل في تركيا ارتفع إلى 45 ألفاً و986 شخصاً بينهم 4 آلاف و267 سوريّاً.

وقال سليمان صويلو "عدد مواطنينا وضحايا الزلزال الذين فقدوا أرواحهم في الأنقاض والمستشفيات بلغ حتى الآن 45968 بينهم 4267 من إخواننا وأخواتنا السوريين".

جاء ذكر في مؤمر صحفي عقده صويلو في مركز تنسيق الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في ولاية هاطاي.

ووفق صويلو "تعمل 426 بلدية في منطقة الزلازل. منها 127 بلدية في هاطاي وحدها".

وأضاف صويلو " أريد أن أخبركم كم أن إدارة هذه العملية ضخمة، إذ عُيّن 41 من الولاة للعمل في منطقة الزلازل.. كل منهم لديه مهمة، فعلى سبيل المثال، يهتم والي دنيزلي بالدفن وتحديد الهوية (الضحايا). فيما ينظم والي سعرت عملية النقل في الميدان، ويتولى والي أرزينجان عملية التغذية بأكملها".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.