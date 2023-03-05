يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأحد جولة مرتقبة بالشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية فإن أوستن سيغادر في زيارة لعدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل.

وذكر الموقع أن بين الوزير وقادة المنطقة مباحثات مرتقبة، "لدعم وتقوية الشراكات وتعزيز التعاون".

وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي أن من المقرر أن يصل أوستن الأردن اليوم الأحد، ثم سيتوجه إلى مصر، ويختتم جولته في إسرائيل الخميس.

وأوضح أن جولة أوستن "لإزالة شكوك قادة الشرق الأوسط بالتزام إدارة بايدن الاحتياجات الأمنية للمنطقة بعد التدقيق المتزايد بمبيعات الأسلحة وتراجع الوجود العسكري الأمريكي بأفغانستان والخليج العربي".

وقال إن من المقرر أن يقضي الوزير الأمريكي معظم أيام زيارته في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يعاني في السنوات الأخيرة مشكلات اقتصادية.

وتأتي زيارة أوستن بعد يوم من زيارة مفاجئة أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لشمالي سوريا السبت وأخرى لإسرائيل الجمعة.