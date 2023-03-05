أقرّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السبت بأنه اختار كلماته في شكل سيئ عندما دعا إلى "محو" قرية فلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين وهو تصريح كان قد أثار رد فعل دولياً غاضباً.

وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية: "من المحتمل أن تكون الكلمة اختيرت بشكل سيئ".

كان سموتريتش أدلى بذلك التصريح الأربعاء بُعيد مقتل مستوطنين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

وقال سموتريتش ذلك اليوم: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة". وأضاف: "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله".

وتراجع بعد ذلك موضحاً على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".

وأدانت مصر والإمارات والأردن تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش واعتبروا التصريحات في بيانات منفصلة "تحريضاً خطيراً وغير مقبول على العنف".

كما أدانت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بوصفها "غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات من شأنها فقط تأجيج الكراهية ودوامة العنف الحالي"، داعياً للهدوء.

كذلك ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بالتصريحات "غير المقبولة" للوزير الإسرائيلي.

ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف دعوة سموتريتش بأنها "إعلان لا يمكن تصوُّره للتحريض على الكراهية والعنف".

والسبت أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن "قلق البالغ إزاء استمرار أعمال العنف وحِدَّتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".