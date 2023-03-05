سياسة
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الثانية بعد أمريكا.. الصين ترفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2%
أعلنت الصين أن ميزانيتها العسكرية الثانية في العالم بعد واشنطن سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي. وترفع الصين ميزانيتها العسكرية كل عام، ما يثير عدم ثقة بعض البلاد المجاورة.
الثانية بعد أمريكا.. الصين ترفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2%
الثانية بعد أمريكا.. الصين ترفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2% / صورة: AA
5 مارس 2023

أعلنت الصين الأحد أن ميزانيتها العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.

وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7.1%) في تقرير لوزارة المالية نُشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية: "حتى لو وُجدت شكوك حول هذا الرقم بسبب عدم وجود أي تفاصيل بشأنه، فإن الزيادة كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين، والتي لديها نزاعات إقليمية معها".

وتوضح الوكالة أن هذه هي الحال خصوصاً للهند، حيث تندلع مناوشات أحياناً على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكذلك لليابان، للسيطرة على جزر دياويو/سينكاكو. والأمر مماثل للفلبين حيث تحدث بانتظام حوادث تتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد في خطاب أمام البرلمان إلى "تكثيف" تدريبات الجيش وكذلك "الاستعداد القتالي" و"إحداث ابتكارات في مجال التوجهات الاستراتيجية".

واتهم مسؤولون أمريكيون كبار الصين مؤخراً بالاستعداد لمهاجمة تايوان في غضون بضع سنوات وبإدارة "أسطول" من المناطيد العسكرية التي تتجسس على العالم بأسره.

وحتى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يركز تقليدياً على أوروبا اعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي يشكل "تحدياً لمصالح" دول الحلف.

وتدافع الصين عن نفسها من خلال التشديد على أن جيشها "دفاعي" بحت وأن لديها قاعدة عسكرية واحدة فقط في الخارج (في جيبوتي) في مقابل مئات من القواعد التي يملكها الجيش الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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