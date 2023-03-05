سياسة
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أمير قطر يدعو لدعم تركيا وسوريا لتجاوز آثار كارثة الزلازل
دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجميع لدعم جهود تركيا لتجاوز آثار الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في فبراير/شباط. وقال آل ثاني: "ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا لا يزالون يعانون من آثار كارثة الزلزال التي أصابتهما وتضرر منها الملايين".
أمير قطر يدعو لدعم تركيا وسوريا لتجاوز آثار كارثة الزلازل
أمير قطر يدعو لدعم تركيا وسوريا لتجاوز آثار كارثة الزلازل / صورة: AA
5 مارس 2023

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد الجميع لدعم جهود تركيا لتجاوز آثار كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط 2023.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لـ"مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً" الذي انطلقت فاعلياته بالدوحة الأحد ويستمر حتى 9 مارس/آذار الجاري تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار".

وقال أمير قطر: "ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا لا يزالون يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين".

وأضاف آل ثاني: "أوكد باسمكم جميعاً تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا (...) وأدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومد يد العون للشعب السوري الشقيق".

وتابع: "لا سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني".

ويشهد المؤتمر مشاركة 6000 شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل مساعدة الدول الأقل نمواً حول العالم، وحشد استثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها، في مشاريع تحددها تلك الدول، والتي تعتبر الأكثر إلحاحاً.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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