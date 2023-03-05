دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد الجميع لدعم جهود تركيا لتجاوز آثار كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط 2023.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لـ"مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً" الذي انطلقت فاعلياته بالدوحة الأحد ويستمر حتى 9 مارس/آذار الجاري تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار".

وقال أمير قطر: "ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا لا يزالون يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين".

وأضاف آل ثاني: "أوكد باسمكم جميعاً تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا (...) وأدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومد يد العون للشعب السوري الشقيق".

وتابع: "لا سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني".

ويشهد المؤتمر مشاركة 6000 شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل مساعدة الدول الأقل نمواً حول العالم، وحشد استثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها، في مشاريع تحددها تلك الدول، والتي تعتبر الأكثر إلحاحاً.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.