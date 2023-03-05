أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده ستعمل بجهد كبيرة من أجل تنفيذ سلس لمبادرة نقل الحبوب التي توسطت فيها أنقرة مع الأمم المتحدة، والتي ساعدت كل أسرة في العالم من خلال خفض أسعار الغذاء، وكذلك تمديد المبادرة.

جاء ذلك في كلمة بـ"مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً" في الدوحة، حيث شارك جاوش أوغلو نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال جاوش أوغلو: "مبادرة نقل الحبوب التي توسطنا فيها مع الأمم المتحدة ساعدت كل أسرة بالعالم من خلال خفض أسعار الغذاء"، مؤكداً أن بلاده ستواصل ما يترتب عليها لدعم الدول الأقل نمواً.

ولفت الوزير التركي إلى أن اجتماع الدوحة المعني بالبلدان الأقل نمواً ينعقد بوقت يمرّ فيه النظام الدولي بتحولات سريعة.

وأشار إلى أن الدول الأقل نمواً هي الأضعف والأكثر هشاشة في مواجهة التطورات التي يمرّ بها النظام الدولي، وأن على الدول المتقدمة مسؤولية دعم تقدّم وتنمية تلك الدول.

وأضاف جاوش أوغلو أن تركيا داعمة قوية منذ مدة طويلة للدول الأقل نمواً وستواصل ما يترتب عليها في هذا الإطار.

من ناحية أخرى ثمن جاوش أوغلو التضامن الدولي الصادق الذي لمسته تركيا إثر كارثة الزلزال.

ولفت إلى أن البلدان الأقل نمواً كانت من بين أوائل الدول التي قدمت الدعم لتركيا وأظهرت التضامن معها خلال الأيام العصيبة التي مرت بها.

وأكد أن يد العون التي امتدت إلى تركيا من تلك الدول تمثل تضحية كبيرة، وأن الشعب التركي لن ينسى ذلك.

وأضاف: "أظهر تضامنكم بعد الزلزال مرة أخرى أنكم الدول الأكثر تطوراً من الناحية القلبية".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.