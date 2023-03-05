حقّقت تركيا قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، أكثر من إجمالي المبيعات للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات (ODMD) فإن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة زادت بنسبة 50.4% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

في الفترة المذكورة ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 44.3% لتصل إلى 96 ألفاً و 195 سيارة، وزادت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 69.7% لتصل إلى 35 ألفاً و847 سيارة.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال أول شهرين من العام الجاري 2477 سيارة.

وتجاوز عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال أول شهرين من العام جاري أكثر من إجمالي مبيعات السيارة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 2263.