اندلعت صدامات عنيفة الأحد بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي بعد حادث القطار في اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصاً مساء الثلاثاء.

وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية، وفق مراسلين وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب سخط شعبي عمّ البلاد ومظاهرات طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر ضحايا كارثة تصادم القطارين.

وكتب ميتسوتاكيس في رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك: "كرئيس للوزراء أنا مدين للجميع ولا سيما لأقارب ضحايا الحادث، بالاعتذار وطلب الصفح".

وأضاف: "سواء على المستوى الشخصي أو بصفتي رئيساً للحكومة منذ سنوات أقول: في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

وأوضح ميتسوتاكيس أن نظام التحكم الرقمي للقطارات (جهاز التحكم عن بعد) سيعمل بكامل طاقته خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالطبع هذا ليس عذراً، بل على العكس فإن تأخر إنهائه يجعل ألمي أسوأ".

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه "لو جرى الانتهاء من إنجاز جهاز التحكم عن بعد، لكان من المستحيل عملياً وقوع هذا الحادث".

وأكد أنه "ستُحقَّق العدالة بسرعة من خلال تحديد المسؤولين عن هذه المأساة".

واختتم حديثه قائلاً إنه "من واجبنا الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا، والاعتراف بشجاعة بأخطاء الدولة بهذا الخصوص".

وحسب حصيلة رسمية صدرت الخميس فإن عدد وفيات حادث تصادم القطارين شمالي اليونان وصل إلى 57 شخصاً، بينما تتلاشى الآمال في العثور على ناجين بين الحطام.

والأربعاء قالت السلطات اليونانية إن قطارين أحدهما للركاب وآخر للبضائع اصطدما عند بلدة تيمبي في مقاطعة لاريسا شمالي اليونان.

ووفق تقارير إعلامية كان القطار على متنه 346 راكباً، وكان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي.

وأشارت التقارير إلى أن الحادث نتج عنه خروج عدة عربات عن القضبان واشتعال النيران في 3 منها على الأقل، فيما أعلنت السلطات حداداً وطنياً لثلاثة أيام.