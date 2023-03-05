سياسة
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باكستان.. أنصار عمران خان يحولون دون اعتقاله من الشرطة
حال أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأحد دون اعتقاله من الشرطة الباكستانية، وذلك بعدما أصدرت محكمة في إسلام أباد الثلاثاء مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة عن خان، على خلفية اتهامه بشراء وبيع الهدايا بشكل غير قانوني.
باكستان.. أنصار عمران خان يحولون دون اعتقاله من الشرطة
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان/ صورة: Reuters
5 مارس 2023

حال أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأحد دون اعتقاله من الشرطة الباكستانية.

وأصدرت محكمة في إسلام أباد الثلاثاء مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة عن خان على خلفية اتهامه بشراء وبيع الهدايا بشكل غير قانوني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن "الشرطة الباكستانية لم تتمكن من إلقاء القبض على عمران خان في قضية تتعلق بشراء وبيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه وسط مقاومة من أنصاره".

وقال ناصر أكبر قائد شرطة إسلام أباد في مؤتمر صحفي إن "فريقاً من شرطة إسلام أباد وصل إلى مدينة لاهور الشمالية الشرقية الأحد بهدف إلقاء القبض على عمران بموجب مذكرة اعتقال".

وذكرت الشرطة، في بيان نشرته عبر تويتر، أن "ضابط شرطة دخل منزل خان لتسليم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة، إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي كان يتعافى من إصابته بطلقة نارية خلال محاولة اغتيال فاشلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يكن هناك"، حسب الشرطة.

وأضاف البيان أن "القانون يساوي بين للجميع".

وذكرت الإذاعة المحلية "جيو نيوز" أن "رئيس الأركان بحكومة خان السناتور شبلي فراز تسلم المذكرة، وأبلغ الشرطة أن رئيس الوزراء السابق لم يكن في المنزل".

وأغلق مئات من أنصار خان الغاضبين عدة شوارع مؤدية إلى مقر إقامته شديد التحصين، وطوقوا أفراد الشرطة، وأجبروهم على مغادرة الموقع بعد مواجهة استمرت ساعة واحدة.

وأظهرت صورة أخرى ضابطاً كبيراً في الشرطة محاصَراً من عمال غاضبين من حزب خان باكستان تحريك إنصاف (PTI)، وبعضهم يحمل العصي وعديداً من لافتات التضامن مع عمران خان.

وقالت الشرطة إن إجراءات قانونية ستُتخَذ ضد من عرقلوا تنفيذ أمر المحكمة.

وحذر فؤاد شودري وزير الإعلام السابق، في مؤتمر صحفي بمدينة لاهور، الحكومة من احتجاج على مستوى البلاد حال اعتقال خان.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "جيو نيوز" المحلية رجال الشرطة يقفون خارج المدخل الرئيسي لمنزل خان، ويمنعون دخول أي شخص للمنزل.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيساً للوزراء في البلاد خلفاً لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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