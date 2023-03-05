أعلنت وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة الأحد على هامش مؤتمر الدول الأقل نمواً المنعقد في الدوحة، أن ثلث سكان دول العالم الأفقر فقط يمكنهم الاتصال بشبكة الإنترنت، لكن الأقمار الصناعية منخفضة الارتفاع يمكن أن تعطي الأمل للملايين خصوصاً في مناطق نائية من إفريقيا.

وتعهّدت شركات تكنولوجيا عملاقة بينها "مايكروسوفت" بمساعدة السكان الذين يعانون من ضعف البنى التحتية وخدمات الإنترنت على الانتقال إلى حقبة الاتصال بالشبكة، إذ ستؤدي الأقمار الصناعية دوراً رئيسياً فيما ترسل شركات أخرى آلاف أجهزة البث من الجيل الجديد إلى مدار الأرض المنخفض.

حاليا، لا يمكن سوى لـ36% من سكان البلدان الـ46 الأفقر في العالم والبالغ عددهم 1,25 مليار شخص الاتصال بالإنترنت، وفق ما أفاد به الاتحاد الدولي للاتصالات.

في المقابل، يتمتع أكثر من 90% من سكان الاتحاد الأوروبي بإمكانية الاتصال بالإنترنت.

وأدان الاتحاد الدولي للاتصالات "الفجوة الدولية المذهلة في الاتصالات" التي قال إنها اتسعت على مدى العقد الماضي.

وكانت هذه الفجوة من بين الشكاوى الرئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نمواً، إذ أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه جرى التخلي عن هذه الدول في إطار "الثورة الرقمية".

ويعد الشح في المجال الرقمي على قدر خاص من الشدة في بعض البلدان الإفريقية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث بالكاد يمكن لربع سكان البلاد البالغ تعدادهم 100 مليون الاتصال بالشبكة.

وبينما يعد الوصول إلى الإنترنت سهلاً في مدن رئيسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية مثل كينشاسا، تعتبر مناطق ريفية كبيرة ومساحات شاسعة، تنشط فيها مجموعات متمردة منذ أكثر من عقدَين، صحراء رقمية.

وتوقع خبراء في مجال التكنولوجيا خلال مؤتمر الدوحة أن يجلب إطلاق آلاف الأقمار الصناعية ضمن مدار أرضي منخفض تغييراً سريعاً ويعزز آمال إفريقيا.

"تجاوز بلدان أخرى"

ستلعب تغطية الأقمار الصناعية دوراً رئيسياً في تعهّد مايكروسوفت بتمكين مئة مليون إفريقي من الوصول إلى الإنترنت بحلول العام 2025، وهو أمر رُسمت ملامحه قبيل انطلاق المؤتمر.

وأعلنت "مايكروسوفت" مرحلة أولى تشمل خمسة ملايين إفريقي في ديسمبر/كانون الأول وأضافت الأسبوع الماضي تعهّداً بتغطية 20 مليون شخص آخرين.

وستؤمَّن اتصال أول خمسة ملايين شخص شركة "فياسات"، إحدى الشركات التي ترسل مجموعات الأقمار الصناعية إلى الفضاء لمنافسة الألياف الأرضية ذات النطاق العريض.

وسترسل شركتا إيلون ماسك "سبايس إكس" و"ستار لينك" آلاف الأقمار الصناعية إلى مدار على ارتفاع ما بين 400 و700 كيلومتر عن الأرض.

وأفاد رئيس "مايكروسوفت" براد سميث بأنه لدى رؤيته رقم 20 مليون شخص الذي اقترحه فريقه العام الماضي، تساءل "هل هذا واقعي؟"، لكنه بات الآن مقتنعاً بأن الأمر ممكن.

وأشار إلى أن "كلفة التكنولوجيا تراجعت بشكل كبير وستواصل التراجع.. هذا من العوامل التي تسمح بالتحرّك بهذه السرعة للوصول إلى شريحة سكانية بهذا الحجم".

وأضاف أن "البلدان الإفريقية لديها فرصة للقفز وتجاوز بلدان أخرى عندما يتعلق الأمر بهيكل تنظيمي لأمور على غرار الاتصالات اللاسلكية".

وتابع: "يمكننا الوصول إلى عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بما كان يمكننا عبر تكنولوجيا الخطوط الثابتة قبل خمس أو 10 أو 15 عاماً".

"متفائلون"

خصصت البلدان الغنية إلى حد كبير عرض النطاق الترددي المتاح للاتصالات والتلفزيون.

وقال سميث: "في إفريقيا، لا يُستخدم النطاق وبالتالي فإنه متاح فيما تتحرّك الحكومات لتوفير هذا الاتصال لمزيد من الناس".

وتعمل "مايكروسوفت" مع شركة "لكويد إنتيليجنت تكنولوجيز" Liquid Intelligent Technologies لتوفير الإنترنت للشريحة الثانية التي تشمل 20 مليون شخص.

وأوضح سميث أن توفير خدمة الإنترنت والتدريب على المهارات الرقمية لآلاف الأفارقة هو من ضمن مجهود يهدف إلى توفير بديل من القطاع الخاص "للمساعدات الأجنبية"، مؤكداً "نحن متفائلون حول ما يمكن للتكنولوجيا الرقمية تحقيقه من أجل التنمية".

لكن رئيس "مايكروسوفت" أقر بأن القطاع الخاص يعاني من "نقص التنمية والاستثمار إلى حدّ مؤسف" في عديد من اقتصادات البلدان الأقل نموا.

وتشير "لكيود إنتيليجنت" إلى أن لديها 100 ألف كيلومتر من الألياف البرية في إفريقيا لكنها تتحرّك لتوسيع حضورها إلى مجال الأقمار الصناعية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة نك رودنك "إنها مناطق يصعب الوصول إليها.. الأقمار الصناعية هي عادة التكنولوجيا الوحيدة أو الأكثر موثوقية لتأمين إنترنت بتقنية النطاق العريض سريع ومستقر".