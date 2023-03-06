سياسة
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هبوط اضطراري لطائرة في مطار إسطنبول بسبب رائحة فاكهة استوائية.. ما القصة؟
تسببت رائحة كريهة منبعثة من فاكهة استوائية في إجبار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على العودة إلى مطار إسطنبول تدبيراً احترازاً بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة، وذلك بعدما أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيراً خلال تحليق الطائرة.
هبوط اضطراري لطائرة في مطار إسطنبول بسبب رائحة فاكهة استوائية.. ما القصة؟
رائحة فاكهة تجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً في مطار إسطنبول / صورة: Reuters
6 مارس 2023

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى مطار إسطنبول تدبيراً احترازياً بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة فاكهة "دوريان" الاستوائية في الطائرة.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيراً خلال تحليقها.

ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر قبطان الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول إجراءً احترازياً في أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

وأظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان" التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

وتعرف "دوريان" بأنها فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "الجحيم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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