سياسة
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مستشار ألمانيا: نجحنا بالاستقلال عن إمداد الطاقة الروسية دون أزمة اقتصادية
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد أن بلاده باتت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا، دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية، حسبما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.
مستشار ألمانيا: نجحنا بالاستقلال عن إمداد الطاقة الروسية دون أزمة اقتصادية
شولتز: نجحنا بالاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية دون أزمة اقتصادية.  / صورة: Reuters
5 مارس 2023

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد أن بلاده باتت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا، دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية.

وقال شولتس: "حصلنا على استقلالنا من إمدادات الغاز والفحم والنفط من روسيا"، حسبما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وأضاف: "قبل عام، لم يكن أحد يتوقع أن ننجو اقتصادياً بسهولة من وضع لا مزيد فيه من إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا وإلى أجزاء كثيرة من أوروبا".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط من العام الماضي، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات ضد روسيا استهدفت الأفراد الأثرياء والبنوك ومصالح الأعمال والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلا عن قطاعي النفط والغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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