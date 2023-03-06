سياسة
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طيارون إسرائيليون يرفضون الالتحاق بالتدريب احتجاجاً على مخطط إصلاح القضاء
أعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي الأحد رفضهم الالتحاق بتدريب ليوم واحد احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثل صدمة لدولة من المفترض أن يكون جيشها متعدد الأعراق غير مسيس.
طيارون إسرائيليون يرفضون الالتحاق بالتدريب احتجاجاً على مخطط إصلاح القضاء
طيارون إسرائيليون يرفضون الالتحاق بالتدريب احتجاجاً على إصلاحات القضاء / صورة: AA
6 مارس 2023

أعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي رفضهم الالتحاق بتدريب ليوم واحد احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثل صدمة لدولة من المفترض أن يكون جيشها متعدد الأعراق غير مسيس، كما دأبت على القول.

ودائماً ما اعتمد سلاح الجو الذي يمثل الذراع الاستراتيجية لإسرائيل على جنود الاحتياط في زمن الحرب، كما أنه يطلب من الأطقم‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي انتهت مدة خدمتها الخضوع للتدريب بانتظام للحفاظ على جاهزيتها.

وقال 37 طياراً وملّاحاً من سرب طائرات F-15، في رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية، إنهم لن يحضروا التدريب المقرر يوم الأربعاء وسيعكفون بدلاً من ذلك على "تكريس وقتنا للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وتسعى الحكومة الدينية القومية لإجراء تغييرات قضائية تشمل فرض قيود على المحكمة العليا، التي تتّهمها حكومة نتنياهو بتجاوز السلطات المخوّلة لها. ويشعر المنتقدون بالقلق من أن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيها، يريد التغول على سلطة القضاء.

وتجتاح إسرائيل مظاهرات أسبوعية تزداد حدة، قال بعض قادتها ومنهم قادة عسكريون سابقون إن التحول غير الديمقراطي في الحكومة من شأنه أن يبرر العصيان الجماعي في صفوف القوات.

وقال جنود الاحتياط في رسالتهم إنهم سيُعلّقون احتجاجهم الذي يستمر يوماً واحداً إذا طُلب منهم تنفيذ عمليات فعلية.

ورفض متحدث عسكري التعليق على الرسالة لكنه قال في بيان إن رئيس هيئة أركان الجيش جنرال هرتسي هاليفي "على علم بالمناخ العام والانقسام، لكنه لن يسمح بإلحاق أي ضرر بقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهمته الأكثر أهمية، وهي الدفاع عن أمن إسرائيل".

وشدّد البيان على "أهمية الحفاظ على حيادية الجيش الإسرائيلي"، لكنه قال إن الضباط تلقوا تعليمات بالتحدث مع مرؤوسيهم بشأن هذه القضية.

ولا تنشر إسرائيل أعداداً لقواتها العسكرية، مما يجعل من الصعب الحكم على تأثير احتجاج جنود الاحتياط في سلاح الجو أو تأثير الخطوات المماثلة التي هدّد بها جنود احتياط من الفروع الأخرى.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية: "وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه غير مسؤولة وتعطي الفرصة لأي جندي احتياط للإدلاء بتصريحات".

وأضاف: "يوجد عشرات ومئات آلاف من الأفراد الذين سيواصلون الالتحاق بالجيش وأداء الخدمة في الاحتياط ويدركون أننا إخوة ونتحمل المسؤولية عن المعجزة الكبرى وهي المشروع الصهيوني".

ونشر نتنياهو، وهو ضابط سابق بوحدة كوماندوز في إسرائيل، صورة لنفسه على تويتر وهو في سن التجنيد مع التعليق: "عندما يصل إلينا استدعاء لأداء خدمة الاحتياط، نلبي النداء دائماً (...) نحن أمة واحدة".

في غضون ذلك ذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن شركة طيران العال الإسرائيلية تواجه مشكلة في العثور على طاقم لنقل نتنياهو في زيارة لإيطاليا هذا الأسبوع، بسبب اعتراض الطيارين على خطة الإصلاح القضائي.

وقالت العال إنها لن تدعم هذه المقاطعة من جانب الطيارين "بخاصة ضد رئيس وزراء إسرائيل"، مضيفة أنها زودت الطائرة بطاقم وستغادر كما هو مخطط لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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