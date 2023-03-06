سلمت القوات المسلحة القطرية مستشفى ميدانياً لوزارة الصحة التركية بعد أن أقامته في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

جاء ذلك حسب ما أعلنته وزارة الدفاع القطرية في بيان الأحد أكدت فيه أن المقدّم الركن قائد القوة القطرية في تركيا حمد فالح الهاجري سلّم المستشفى لوزارة الصحة التركية متمثلة بنائب مدير العلاقات الخارجية بالوزارة عارف تشتين.

وأشار البيان إلى تنفيذ الجانبين جولة تفقدية من أجل التأكد من جاهزية المعدات والطاقم الطبي من أطباء وممرضين، إضافة إلى توافر الأدوية والمواد الضرورية للعلاج والاطلاع على آلية العمل.

وكانت قطر أقامت مستشفى ميدانياً متكاملاً في قضاء باياس بهاطاي في إطار جهودها الإغاثية الإنسانية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.​​​​​​​

في سياق ذلك واصلت البوسنة والهرسك الأحد إرسال مزيد من المساعدات إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

وأطلقت جمهورية صرب البوسنة، وهي كيان قانوني يمثل جزءاً من البوسنة والهرسك، حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وفي مدينة بانيا لوكا أعدّت جمعية الصليب الأحمر في البوسنة والهرسك شاحنة من مواد الإغاثة بدعم من المتطوعين والرابطة النسائية المتحدة.

كما أرسلت أوغندا الأحد 13 طناً من المساعدات إلى الناجين من الزلازل.

وقالت السفارة التركية في كامبالا في بيان: "أرسلنا هذا الصباح عبر الخطوط الجوية التركية 13 طناً من المساعدات العينية وتشمل 750 وسادة و550 بطانية تبرع بها أصدقاؤنا الأوغنديون لضحايا الزلزال".

وأضاف البيان: "باسم الشعب التركي نعبر عن شكرنا لأشقائنا وشقيقاتنا الأوغنديين".

بدوره قال محمد فاتح أق، السفير التركي في أوغندا، لوكالة الأناضول إن "المجتمع الهندي في البلد الواقع شرقي إفريقيا لعب دوراً حيوياً بحشد إمدادات الإغاثة".

كما قدم شكره للخطوط الجوية التركية على تسهيل إيصال المساعدات والشعب الأوغندي "على مشاركته الأمة التركية آلامها ومساهماته القيمة لأولئك الذين نجوا من واحدة من أكثر الكوارث دموية في تركيا".

تجدر الإشارة إلى أن أوغندا واحدة من عديد من الدول الإفريقية التي استجابت لنداء تركيا للمساعدات الدولية عقب الزلزال المدمر.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.