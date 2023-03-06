سياسة
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بعد خروقات أرمينية.. قتلى باشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأحد "استشهاد" جنديين جراء نيران أطلقتها قوات أرمينية بإقليم قره باغ. من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام أرمينية أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قتلوا في الاشتباك المذكور.
بعد خروقات أرمينية.. قتلى باشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ
بعد اختراقات أرمينية.. قتلى باشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ / صورة: AA
6 مارس 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأحد "استشهاد" جنديين جراء نيران أطلقتها قوات أرمينية في إقليم قره باغ، فيما قالت أرمينيا إن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية قتلوا جراء القصف الأذربيجاني.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن القوات الأذربيجانية تحركت بناء على معلومات تفيد بنقل معدات عسكرية وذخائر وأفراد من أرمينيا إلى أراضي أذربيجانية في المنطقة التي تنتشر فيها قوات سلام روسية بشكل مؤقت ويعيش فيها سكان أرمن.

وأضاف البيان أنه في ساعات الصباح أراد جنود أذربيجانيون وقف مركبة نقل عسكرية غير مشروعة لغرض التفتيش على طريق "خانكدني-خالفلي-تورشصو" في قره باغ، واندلعت اشتباكات عندما فتح ركاب السيارة النار على الجنود الأذربيجانيين.

وأشار البيان إلى "استشهاد" جنديين جراء الاشتباك.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام أرمينية أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قُتِلوا بالاشتباك المذكور.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سقوط قتلى وجرحى خلال الاشتباك دون توضيح أي أرقام.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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