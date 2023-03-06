سياسة
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وزير دفاع تايوان: نخشى اقتحاماً صينياً مفاجئاً
تخشى تايوان اقتحاماً صينياً مفاجئاً لها، فيما صرح وزير دفاعها بأن الجزيرة يجب أن تكون بحالة تأهب لأي دخول مفاجئ للجيش الصيني إلى أراضي الجزيرة، التي تراها الصين جزءاً لا يتجزأ من برها الرئيسي.
وزير دفاع تايوان: نخشى اقتحاماً صينياً مفاجئاً
مضيق تايوان / صورة: AFP
6 مارس 2023

قال وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنج الاثنين إنه يجب أن تكون الجزيرة بحالة تأهب هذا العام تحسباً لأي "دخول مفاجئ" للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان الحساس.

ورداً على أسئلة من أحد النواب قال تشيو إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذاراً لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

وزاد توتر الأجواء بين تايوان والصين بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة الكونغرس الأمريكي الجزيرة، وإثر هذه الزيارة نفذت الصين طلعات جوية متعددة تجاوزت الخط الفاصل بين البلدين في مضيق تايوان.

وتخشى تايوان اقتحام الصين إذ تراها الصين جزءاً لا يتجزأ من البر الرئيسي لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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