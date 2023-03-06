قال وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنج الاثنين إنه يجب أن تكون الجزيرة بحالة تأهب هذا العام تحسباً لأي "دخول مفاجئ" للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان الحساس.

ورداً على أسئلة من أحد النواب قال تشيو إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذاراً لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

وزاد توتر الأجواء بين تايوان والصين بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة الكونغرس الأمريكي الجزيرة، وإثر هذه الزيارة نفذت الصين طلعات جوية متعددة تجاوزت الخط الفاصل بين البلدين في مضيق تايوان.

وتخشى تايوان اقتحام الصين إذ تراها الصين جزءاً لا يتجزأ من البر الرئيسي لها.