أفاد مسؤولون أمنيون بأن 12 ألف لاجئ من مخيمات الروهينيغيا في بنغلاديش نزحوا إثر حريق ضخم في مخيمات منطقة كوكس بازار جنوبي شرق البلاد.

وأشار المسؤولون إلى احتراق 2000 خيمة في الحادث، وأضافوا أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

من جهتهم أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي "توفير مساعدات غذائية والدعم اللازم لمتضرري الحريق".

وذكرت السلطات المحلية أن مسلمي الروهينيغيا المتضررين من الحريق سيجري وضعهم بمخيمات أخرى.

وحتى الآن لم تتضح أسباب اندلاع الحريق لكن قال بعض المسؤولين أنه قد يكون اندلع من الأنابيب المستخدمة في الطهي.

وهذا ليس الحريق الأول في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، ففي مارس/آذار 2021 احترقت أكثر من 10 آلاف خيمة وقتل 15 شخصاً. كما اندلع حريق آخر في يناير/كانون الثاني من نفس العام وتسبب بأضرار في المخيمات.