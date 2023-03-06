سياسة
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"أسبوع الجحيم".. كيف سيتعامل وول ستريت مع تقلبات السوق الأمريكي؟
يستعد المستثمرون لسيل من البيانات التي تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق هذا الأسبوع، وهو ما وصفته شبكة CNN بأسبوع الجحيم بالنسبة إلى وول ستريت.
"أسبوع الجحيم".. كيف سيتعامل وول ستريت مع تقلبات السوق الأمريكي؟
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من الصفر إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم / صورة: AP
6 مارس 2023

قالت شبكة CNN إن المستثمرين يستعدون لسيل من البيانات التي تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق، وهو ما جعل الشبكة تصف هذا الأسبوع بأسبوع الجحيم بالنسبة إلى وول ستريت.

وحسب CNN فإن مرونة سوق العمل المستمرة في الولايات المتحدة هي أكثر ما يثير الخوف، خصوصاً بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمناسبات عدة إنهم يعتقدون أن معدلات التضخم المرتفعة ستظل ثابتة حتى تتحول أرقام التوظيف ووتيرة زيادة الأجور إلى الانخفاض. وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة الموجع للأسواق من المرجح أن يستمر.

وتقول CNN إن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في عام واحد فقط من الصفر تقريباً إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم.

وتبيّن أن سوق العمل أقوى من أي وقت مضى، ورغم تسريح العمال الجماعي في شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد الباحثين عن عمل.

ويتوقع المحللون أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 200 ألف وظيفة في فبراير/شباط، وهو رقم أقل مما كان عليه في يناير/كانون الثاني، ولكنه لا يزال مرتفعاً.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة على حاله عند 3.4%، وفقاً لما ورد في تقرير CNN.

وأدى الافتقار المتوقع إلى الحركة في معدل البطالة إلى رفع بعض الاقتصاديين توقعاتهم للنمو الاقتصادي أعلى.

ويؤكد التقرير أن مزيداً من العمل الذي يتعيّن تنفيذه لخفض التضخم السنوي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويرتقب أن يقدم الرئيس جو بايدن الخميس الميزانية السنوية إلى الكونغرس. وعادة ما تُستخدم ميزانية الرئيس كمبدأ توجيهي للكونغرس للمساعدة في تحديد أولويات الإنفاق للعام المقبل، وفق CNN.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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