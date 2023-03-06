سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير النقل الفرنسي: إضرابات الثلاثاء ستعطل النقل العام وستكون تبعاتها قوية
قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا يوم الأحد إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجاً على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء.
وزير النقل الفرنسي: إضرابات الثلاثاء ستعطل النقل العام وستكون تبعاتها قوية
تتواصل احتجاجات في فرنسا منذ إعلان تعديل نظام التقاعد على الجمعية الوطنية (البرلمان) / صورة: AP / صورة: Reuters
6 مارس 2023

قال وزير النقل كليمنت بون في مقابلة مع محطة فرانس 3 التلفزيونية: "ستكون تبعات قوية للغاية". وأضاف أنه يتوقع أن يكون الإضراب "أحد أصعب الإضرابات" للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.

وتدعو النقابات ليوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير/كانون الثاني عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.

وعلى موقعها الإلكتروني حذرت السكك الحديدية المسافرين من اضطرابات جدية في حركة القطارات الجهوية والإقليمية والدولية داعية الركاب لمتابعة إشعاراتها وإخطاراتها عبر الرسائل على الهواتف والبريد الإلكتروني في اليوم السابق لرحلاتهم من بعد الخامسة مساءً، فيما أكدت حق الركاب في تغيير مواعيد سفرهم واستبدال التذاكر مجاناً أو إعادتها بلا خصومات.

ويضغط الرئيس ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، قائلاً إن ذلك مهم جداً لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي.

وحدّت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us