سياسة
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تخوُّف أمريكي من استخدام الصين رافعات البضائع العملاقة للتجسس
يتخوف مسؤلون أمريكيون من استخدام روافع صينية عملاقة في المواني الأمريكية في أغراض التجسس، والرافعات التي تنتجها شركة صينية تعد رخيصة وجيدة الصنع، ما وسَّع استخدامها في المواني المدنية والحربية.
تخوُّف أمريكي من استخدام الصين رافعات البضائع العملاقة للتجسس
رافعات عملاقة في ميناء لوس أنجلوس / Others
6 مارس 2023

يتزايد قلق مسؤولين أمريكيين من أن الرافعات العملاقة الصينية الصنع العاملة في المواني الأمريكية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها عديد من المواني التي يستخدمها الجيش، يمكن أن تمنح بكين أداة تجسس محتملة تختبئ على مرأى من الجميع، وفقاً لتقرير مطول نشرته وول ستريت جورنال الأحد.

ويقول بعض مسؤولي الأمن القومي والبنتاغون إنه على الرغم من أن الرافعات التي تنتجها شركة ZPMC تعتبر جيدة الصنع وغير مكلفة نسبياً، فإنها تحتوي على أجهزة استشعار متطورة يمكنها تسجيل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات، مما يثير مخاوف من أن الصين يمكن أن تحصل على معلومات حول المواد التي يجرى شحنها داخل أو خارج البلاد لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقال بيل إيفانينا المسؤول الأمريكي السابق في مكافحة التجسس إن الرافعات يمكن أن توفر أيضاً وصولاً عن بعد لأي شخص يسعى لتعطيل تدفق البضائع.

ووصف ممثل عن السفارة الصينية في واشنطن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الرافعات بأنها محاولة "مدفوعة بجنون العظمة" لعرقلة التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين. وقال إن "اللعب بورقة الصين وتعميم نظرية التهديد الصيني أمر غير مسؤول وسيضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها".

ولم تستجب شركة ZPMC لطلبات التعليق من قبل الصحيفة.

ولم يذكر مسؤولو الأمن القومي أي حالات لاستخدام الرافعات في "غايات شائنة". ودخلت رافعات ZPMC السوق الأمريكية منذ نحو عقدين من الزمن، حيث قدمت ما وصفه التنفيذيون في الصناعة بأنه رافعات عالية الجودة أرخص بكثير من الموردين الغربيين.

وتقول ZPMC إنها تسيطر على نحو 70% من السوق العالمي للرافعات وقد باعت معداتها في أكثر من 100 دولة. وقال مسؤول أمريكي إن الشركة تصنع ما يقرب من 80% من رافعات الشحن المستخدمة في المواني الأمريكية.

ويجرى تسليم الرافعات الضخمة بشكل عام إلى المواني الأمريكية مجمعة بالكامل على السفن وتشغلها برامج صينية الصنع.

وقال كريس وولسكي الذي كان يدير سابقاً الأمن السيبراني لميناء هيوستن: "لن يكون من الصعب على المهاجم تعطيل جهاز استشعار على الرافعة ومنع الرافعة من الحركة. هذه الأنظمة ليست مصممة للأمان، فهي مصممة للعمليات".

ووجدت خطة الأمن السيبراني البحرية الوطنية التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أنه لا وكالة أمريكية واحدة مسؤولة عن أمن الشبكة البحرية، مما يترك مديري المواني بلا معايير قابلة للتنفيذ بشأن الأمن السيبراني وأحراراً بشكل عام في شراء المعدات من أي بائع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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