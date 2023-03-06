سياسة
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جواً وبحراً وبراً.. دعم عربي كبير لتركيا بشهر إغاثي غير مسبوق
لم يتوقف الدعم العربي لتركيا وسوريا منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير/شباط الماضي جواً وبحراً وبراً وعلى مدار نحو شهر من المساعدات الإغاثية غير المسبوقة عالمياً.
جواً وبحراً وبراً.. دعم عربي كبير لتركيا بشهر إغاثي غير مسبوق
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي ونظيره المصري لدى استقبالهما سفينة المساعدات المصرية في مرسين / صورة: AA
6 مارس 2023

تنوع الدعم العربي بشكل غير مسبوق ومن أبرزه تسيير جسور جوية وسفن بحرية بالمساعدات وقوافل برية، فضلاً عن مستشفيات ميدانية.

وحسب الحصيلة الأولية جاءت أبرز صور الدعم العربي لتركيا وسوريا منذ الزلزال المدمر على مدار نحو شهر على النحو التالي:

أولاً: جواً

الإمارات: 198 طائرة شحن

​​​​​​​العراق: أكثر من 50 رحلة

قطر: 50 رحلة

السعودية: 14 رحلة

الكويت: 13 رحلة

الأردن: 12 رحلة

مصر: 7 رحلات

ليبيا: 5 رحلات

السودان : رحلتان

موريتانيا: رحلة

البحرين: جسر جوي غير محدد الرحلات

سلطنة عمان: جسر جوي غير محدد الرحلات

الجزائر: جسر جوي غير محدد الرحلات

تونس: جسر جوي غير محدد الرحلات

ثانياً: بحراً

مصر: 3 سفن

ليبيا: سفينة

الإمارات: تعتزم تسيير سفن حسب الأولويات بمرحلة ثانية من الدعم

ثالثاً: براً

الأردن: أكثر من 42 شاحنة وقوافل برية

الكويت: 23 شاحنة

العراق: 56 شاحنة مساعدات شعبية

السعودية: شاحنات مساعدات رسمية غير محددة

لبنان: شاحنات مساعدات شعبية غير محددة

رابعاً: مساعدات مالية

الإمارات: 150 مليون دولار

قطر: 70 مليون دولار

ليبيا: تعهدت بتقديم 50 مليون دولار

الكويت: 30 مليون دولار

الجزائر: 30 مليون دولار

الصومال: 5 ملايين دولار

خامساً: مساعدات عينية

قطر: إعلان إقامة 3 مستشفيات ميدانية، وشحن 1656 منزلاً متنقلاً إلى تركيا من أصل 10 آلاف، وفريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

الإمارات: إقامة مستشفيين ميدانيين، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

السعودية: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

الكويت: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

سلطنة عمان: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

اليمن: الناشطة توكل كرمان تعتزم بناء 50 وحدة سكنية.

ليبيا: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

لبنان: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

الجزائر: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

تونس: فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية

فلسطين: فريق إنقاذ، ومساعدات إيوائية

السودان: فريق إنقاذ، ومساعدات إغاثية.

سادساً: مساعدات عسكرية

قطر: مستشفى ميداني، ونقل مساعدات عبر قواتها الجوية الأميرية من الأردن وألمانيا

مصر: 7 طائرات و3 سفن

الأردن: مستشفى ميداني

السودان: طائرة إغاثية.

وضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا في 6 فبراير/الماضي أسفر عن مقتل عشرات آلاف في تركيا وسوريا وخسائر مادية جمة.

مصدر:AA
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