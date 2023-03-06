سياسة
3 دقيقة قراءة
دراسة جديدة: مرضى كورونا طويل الأمد لا يزالون يعانون تلفاً بالأعضاء
أظهرت دراسة جديدة أُجريت على مرضى كوفيد-19 أنّ تلف الأعضاء استمر في 59% من المصابين على المدى الطويل بعد عام من ظهور الأعراض الأولية، حتى في أولئك الذين لم يتأثروا بشدة عند تشخيصهم بالفيروس لأول مرة.
دراسة جديدة: مرضى كورونا طويل الأمد لا يزالون يعانون تلفاً بالأعضاء
دراسة: تلف الأعضاء استمر في 59% من المصابين على المدى الطويل بعد عام من ظهور الأعراض الأولية / صورة: AP
6 مارس 2023

أظهرت دراسة جديدة أُجريت على مرضى كوفيد-19 أنّ تلف الأعضاء استمر في 59% من المصابين على المدى الطويل بعد عام من ظهور الأعراض الأولية، حتى في أولئك الذين لم يتأثروا بشدة عند تشخيصهم بالفيروس لأول مرة.

لكن وفق دراسة مستفيضة حديثة أجريت على مرضى COVID لفترات طويلة امتدت لأكثر من 12 شهراً، استمر 59% من المرضى في إظهار تلف بالأعضاء بعد عام من ظهور الأعراض الأولية، بما في ذلك من لم يتأثروا بشدة وقت تشخيص الفيروس، وفق موقع Sci tech daily العلمي.

ووفق موقع Sci tech daily العلمي ركّزت الدراسة التي نُشرت بمجلة الجمعية الملكية للطب على المرضى الذين أبلغوا عن ضيق التنفس الشديد وخلل الاستيعاب وتضرر العمليات الحياتية المتنوعة.

وضمّت الدراسة 536 مريضاً طويلاً من مرضى كوفيد، إذ نُقل 13% منهم إلى المستشفى عند تشخيص إصابتهم بكورونا أول مرة، وكان 32% من المشاركين بالدراسة عاملين في مجال الرعاية الصحية.

من بين 536 مريضاً حُدّد 331 (62%) يعانون ضعفاً في الأعضاء بعد ستة أشهر من التشخيص الأوّلي.

وجرت متابعة هؤلاء المرضى بعد ستة أشهر من خلال فحص بالرنين المغناطيسي متعدد الأعضاء لمدة 40 دقيقة (Perspectum's CoverScan)، حُلل في أكسفورد.

وقال كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور أميتافا بانيرجي من معهد المعلوماتية الصحية في كلية لندن الجامعية: "كانت الأعراض شائعة لدى الإناث وعند الشباب".

وأضاف بانيرجي أن "التأثير على نوعية الحياة والقدرة على العمل، لا سيما لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية، هو مصدر قلق كبير للأفراد والنظم الصحية والاقتصادات".

فالآليات الأساسية لفيروس كوفيد الطويل لا تزال بعيدة المنال، حسب الباحثين الذين لم يجدوا أدلة من خلال الأعراض أو تحقيقات الدم أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد الأنواع الفرعية لفيروس كوفيد الطويل بوضوح.

ويقول العلماء إن البحث المستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار الارتباط بين الأعراض والضعف متعدد الأعضاء والوظيفة في مجموعات أكبر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us