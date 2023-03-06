أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين، أن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، لافتاً إلى أن سقوطها لن يعني تغيير مسار الحرب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالأردن، التي يزورها في إطار جولة شرق أوسطية تشمل مصر وإسرائيل، حسبما نقلت قناة الحرة الأوكرانية.

وقال أوستن للصحفيين: "أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية".

وأضاف أنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتلّ باخموت أو متى ستفعل ذلك.

وتابع: "سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيّروا مسار هذه المعركة".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مساء الأحد إلى الأردن، في مستهَلّ جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة جاءت لإظهار الدعم لحلفاء واشنطن الإقليميين الرئيسيين ضد التهديد المتنامي لإيران.

وكانت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية أعلنت الأربعاء، أن الجيش الروسي واصل تَقدُّمه وهجماته باتجاه مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

كما قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب "ISW" على الصعيد ذاته، إن القوات الأوكرانية قد تكون بدأت عملية "انسحاب محدودة" من مدينة باخموت التي تقاتل بها قوات مجموعة فاغنر الموالية لروسيا لتطويقها بالكامل منذ أسابيع.

وعلى الرغم من متابعة المعهد للحرب منذ اللحظة الأولى فإنه أقرّ بصعوبة التنبؤ بالمخططات الأوكرانية، إذ رجّح المعهد أن انسحاب الجيش الأوكراني قد يستهدف استنزاف نظيره الروسي.

ويستبعد المعهد أن تتمكن القوات الروسية من احتلال المدينة سريعاً، خصوصاً أن الاشتباكات في المدن صعبة، وهذا ما ثُبت في أماكن أخرى خلال الحرب أبرزها مدينة ماريوبول الجنوبية.

وزير الدفاع الروسي يزور ماريوبول في مقاطعة دونيتسك

على صعيد آخر أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين زيارة إلى مدينة ماريوبول في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها إلى جانب 3 مقاطعات أخرى قبل أشهر.

جاء ذلك في إطار رحلة عمل إلى منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تَفقَّد جاهزية أعمال مجمع البناء العسكري ومرافق البنى التحتية، وفق قناة "روسيا اليوم".

وتَفقّد شويغو مرافق جديدة وسير العمل في مواقع المباني والهياكل قيد الإنشاء.

وجرى إطلاع الوزير على مركز طبي متعدد الوظائف بناه عسكريون، ومركز إنقاذ تابع لوزارة حالات الطوارئ ومنطقة صغيرة جديدة تضمّ 12 مبنى سكنياً من خمسة طوابق.

كما جرى إطلاعه، وفق المصدر نفسه، على المجمع الحديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية قيد الإنشاء حاليّاً في ماريوبول، وهي منطقة سكنية صغيرة جديدة تضمّ 6 مبانٍ سكنية من تسعة طوابق ومدرسة ورياض أطفال.

وفي مايو/أيار أعلن الجيش الروسي سيطرة قواته بالكامل على ماريوبول ومينائها الاستراتيجي المطلّ على البحر الأسود، بعد نحو 3 أشهر من الحصار واستسلام الجنود والمسلحين الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال، آخر معاقل القوات الأوكرانية هناك.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

روسيا تجدّد دبابات سوفييتية عمرها 60 عاماً

في سياق منفصل قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الإخبارية اليومية إن الجيش الروسي يعيد تسليح قواته بدبابات T-62 التي صنعها الاتحاد السوفييتي وأُدخِلَت الخدمة العسكرية عام 1954.

ولدى روسيا آلاف من هذه الدبابات المتروكة التي تعتبرها إرثاً عسكرياً من الاتحاد السوفييتي.

وقالت الوزارة البريطانية إنه يوجد "احتمال واقعي" لتزويد جيش دبابات الحرس الأول (كتيبة دبابات تابعة للقوات البرية في الجيش الروسي)، الذي كان من المتوقع أن يتلقّى الجيل الأحدث من دبابة القتال الرئيسية أرماتا عام 2021.

وأشارت الوزارة إلى سحب ما يقرب من 800 دبابة من هذا النوع منذ عام 2022 وتعديلها، إلا أنها تفتقر إلى ميزات ضرورية حاليّاً أبرزها الدروع التفاعلية المتفجرة التي تؤمّن درعاً لها.

وكانت روسيا تمتلك أسطولاً هو الأكبر عالمياً من الدبابات قبل بدء حرب أوكرانيا، ولكن أفادت تقارير بأن موسكو فقدت 1780 دبابة، وهو نصف العدد الكامل تقريباً.