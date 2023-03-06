قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الخميس إن نحو 18.9 مليون شخص (23%) من سكان ألمانيا، إما هاجروا إلى البلاد منذ عام 1950 وإما أبناء مهاجرين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفصح فيها مكتب الإحصاء عن تركيبة السكان بناءً على بيانات الهجرة لا فقط على حاملي الجنسية، وهو مفهوم أكثر غموضاً لأن عدداً من المهاجرين -وبخاصة أبناء المهاجرين- حصلوا على الجنسية الألمانية في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية DPA أن 17.3% من المهاجرين هم مهاجرو الجيل الأول، ولذلك فإن ألمانيا تحتل مرتبة أعلى من متوسط نسبة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي البالغة 10.6%.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 3.7 مليون شخص آخر (4.5%) أحد أبويهم مهاجر والآخر من أصل ألماني.

والإحصاء المقدّم حديثاً يعود إلى عام 2021، وبالتالي لا يشمل أكثر من مليون مهاجر أوكراني فر إلى ألمانيا بسبب الحرب.