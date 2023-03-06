سياسة
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"جريمة لا تغتفر".. المرشد الإيراني يدعو لمتابعة قضية تسمم الطالبات "بجدية"
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، مسؤولي البلاد لمتابعة قضية تسمم الطالبات "بجدية" قائلاً إنها: جريمة كبيرة لا تغتفر. وأبلغت عدة مدارس في العاصمة الإيرانية طهران عن حالات مرض غامض أرسل مئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات خلال الأشهر الأخيرة.
"جريمة لا تغتفر".. المرشد الإيراني يدعو لمتابعة قضية تسمم الطالبات "بجدية"
"جريمة لا تغتفر".. المرشد الإيراني يدعو لمتابعة قضية تسمم الطالبات "بجدية". / صورة: AA
6 مارس 2023

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، مسؤولي البلاد إلى متابعة قضية تسمم الطالبات "بجدية" قائلاً إنها "جريمة كبيرة لا تُغتفر".

وقال خامنئي خلال مراسم يوم الشجرة إن مسألة تسمم الطالبات "جريمة كبيرة لا تُغتفر"، حسب ما نقلت قناة العالم المحلية.

وأضاف: "إذا ثبت تسمم الطالبات وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس".

وأبلغت عدة مدارس في العاصمة الإيرانية طهران عن حالات مرض غامض أرسل مئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات خلال الأشهر الأخيرة.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد جرى تسجيل عشرات حالات تسمم الطالبات بمدرسة في برديس، وهي ضاحية تقع على بعد 17 كلم شمال شرق طهران. كما وردت تقارير مماثلة من غرب طهران.

وجرى إدخال المئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، فيما وصف بأنه "موجة من مرض غامض".

ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى الآن، فقد قدر أحد كبار النواب الأربعاء، الرقم مبدئياً بـ"ما يقرب من 900".

وكان المدعي العام في طهران علي صالحي قد أعلن، الخميس، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، محذّراً من أن "الجناة" سيواجهون عقوبات قانونية صارمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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