شاركت فرق بحث وإنقاذ من 90 دولة في عمليات النجدة والإغاثة عقب الزلازل المدمرة جنوبيّ تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، التي خلفت خسائر بشرية ومادية.

وأحدثت الزلازل دماراً في 11 ولاية تركية، هي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة وإيلازيغ.

وسارع أكثر من 100 دولة إلى تقديم المساعدات لتركيا عقب الكارثة، وأرسلت 90 دولة فرق بحث وإنقاذ للمشاركة في عمليات النجدة في الولايات التركية المتضررة، حسب بيانات وزارة الخارجية التركية.

ونجحت الفرق الأجنبية في إنقاذ مئات الأشخاص من تحت الأنقاض بالتعاون مع الفرق المحلية، وساهمت مع جهود السلطات التركية لتضميد جراح المواطنين المتضررين.

وشارك 440 كلباً مدرَّباً من 54 دولة في عمليات النجدة إلى جانب الفرق الخبيرة، مؤدية دوراً كبيراً في العثور على الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلَّفَت دماراً مادّيّاً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي من تركيا.