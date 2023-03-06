سياسة
2 دقيقة قراءة
زلازل تركيا.. 100 دولة ساهمت في تضميد جراح المتضررين
سارع أكثر من 100 دولة إلى تقديم المساعدات لتركيا عقب كارثة الزلازل المدمرة جنوبيّ البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، حيث أرسلت 90 دولة فرق بحث وإنقاذ للمشاركة في عمليات النجدة في الولايات التركية المتضررة.
زلازل تركيا.. 100 دولة ساهمت في تضميد جراح المتضررين
مخيمات النازحين من الزلازل جنوبيّ تركيا / Others
6 مارس 2023

شاركت فرق بحث وإنقاذ من 90 دولة في عمليات النجدة والإغاثة عقب الزلازل المدمرة جنوبيّ تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، التي خلفت خسائر بشرية ومادية.

وأحدثت الزلازل دماراً في 11 ولاية تركية، هي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة وإيلازيغ.

وسارع أكثر من 100 دولة إلى تقديم المساعدات لتركيا عقب الكارثة، وأرسلت 90 دولة فرق بحث وإنقاذ للمشاركة في عمليات النجدة في الولايات التركية المتضررة، حسب بيانات وزارة الخارجية التركية.

ونجحت الفرق الأجنبية في إنقاذ مئات الأشخاص من تحت الأنقاض بالتعاون مع الفرق المحلية، وساهمت مع جهود السلطات التركية لتضميد جراح المواطنين المتضررين.

وشارك 440 كلباً مدرَّباً من 54 دولة في عمليات النجدة إلى جانب الفرق الخبيرة، مؤدية دوراً كبيراً في العثور على الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلَّفَت دماراً مادّيّاً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي من تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us