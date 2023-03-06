ارتفع عدد المشاركين في حملة تبرعات شعبية بالسعودية لإغاثة سوريا وتركيا، إلى أكثر من مليونَي شخص، بحصيلة أولية تصل إلى 474.7 مليون ريال (نحو 126.4 مليون دولار).

جاء ذلك، حسب رصد وكالة الأناضول لبيانات منصة "ساهم" السعودية (حكومية) المسؤولة عن "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا"، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي)، في 8 فبراير/شباط المنقضي.

تأتي حصيلة المشاركات الأولية بعد قرابة شهر من انطلاق حملة التبرعات الشعبية، التي وجَّه الملك سلمان بن عبد العزيز ووليّ عهده الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها وقتها.

وحتى الساعة 10:47 (ت.غ) من يوم الاثنين، شارك في الحملة وفق بيانات المنصة، مليونان و30 ألفاً و561 متبرعاً، فيما سجلت حصيلة التبرعات 474 مليوناً و768 ألفاً و578 ريالاً (نحو 126.4 مليون دولار).

ويُظهِر التحديث المتكرر لمنصة الحملة منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتاً في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب زلزالان متتابعان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.