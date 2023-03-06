استدعت وزارة الخارجية التركية سفير واشنطن لدى أنقرة جيف فليك، وطلبت توضيحاً حول زيارة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي لشمال شرقيّ سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية الاثنين، باستدعاء فليك إلى الوزارة، وطلب توضيح منه حول زيارة ميلي لشمال شرقيّ سوريا في 4 مارس/آذار الجاري.

والسبت زار رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي مناطق يحتلّها تنظيم YPG/PKK الإرهابي شمال شرقيّ سوريا.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنّها ضدّ مواطنيها وقواتها.