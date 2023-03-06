سياسة
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تحسباً لاقتراب القوات الصينية من دفاعاتها.. تايوان تعلن التأهب والاستعداد
أكد وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج، استعداد قوات بلاده وتأهبها تحسباً لاقتراب القوات الصينية أكثر من الدفاعات التايوانية.
تحسباً لاقتراب القوات الصينية من دفاعاتها.. تايوان تعلن التأهب والاستعداد
تحسباً لاقتراب القوات الصينية من دفاعاتها.. تايوان تعلن التأهُّب والاستعداد / صورة: AP
6 مارس 2023

أعلن وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج الاثنين، التأهب واتخاذ الاستعدادات تحسباً لاقتراب القوات الصينية من الدفاعات التايوانية.

جاء ذلك خلال ردّه على أسئلة لجنة الخارجية والدفاع بالهيئة التشريعية الاثنين، وفق موقع "تايوان نيوز" الإخباري المحلي.

ووجّهَت اللجنة إلى الوزير أسئلة تتعلق بمخزونات السلاح التي تملكها تايوان، وزيارة محتمَلة لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، والإجراءات الانتقامية المحتمَلة من جانب الصين، مثل التوغل في المنطقة المتاخمة لتايوان التي تمتدّ 44.4 كم من الساحل.

وقال الوزير إنه اتُّخذَت الاستعدادات، بما في ذلك التأهب تحسُّباً لاقتراب القوات الصينية أكثر من الدفاعات التايوانية.

وأضاف: "سوف نمارس ضبط النفس ولن نطلق الضربة الأولى".

وكان تشيو نوّه خلال الجلسة ذاتها بأن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذاراً لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان، مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

وزاد توتر الأجواء بين تايوان والصين بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة الكونغرس الأمريكي الجزيرة، وإثر هذه الزيارة نفّذَت الصين طلعات جوية متعددة تجاوزت الخطّ الفاصل بين البلدين في مضيق تايوان.

وتخشى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، اقتحام الصين لها، إذ تعتبرها إحدى مقاطعاتها التي لم تنجح بعدُ في ضمّها إلى بقية أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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