سياسة
3 دقيقة قراءة
البنتاغون: اجتماع العقبة أكد ضرورة التهدئة والسلام بين إسرائيل وفلسطين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن اجتماع العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم بين الجانبين.
البنتاغون: اجتماع العقبة أكد ضرورة التهدئة والسلام بين إسرائيل وفلسطين
أوستن: اجتماع العقبة أكد ضرورة التهدئة وتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين / صورة: AFP
6 مارس 2023

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الاثنين، إن "اجتماع العقبة" الذي جرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أكد "ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم" بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء وزير الدفاع لويد أوستن مع ملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة عمّان.

وذكر البيان أن أوستن التقى مساء أمس الأحد ملك الأردن وناقش معه التعاون الأمني الإقليمي ومبادرات تعزيز العلاقات الأمنية الثنائية.

وأعرب أوستن عن امتنانه للملك على استضافته الاجتماع الأخير في العقبة الذي "أعاد تأكيد ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، حسب البيان.

​​​​​​​وناقش الوزير الأمريكي مع العاهل الأردني "تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس"، مشدداً على "الحاجة إلى استعادة الهدوء"، وفق البيان.

تأتي زيارة أوستن للأردن في مستهَلّ جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر أيضاً.

وفي اللقاء جدّد الوزير الأمريكي تأكيد التزام الولايات المتحدة أمن الأردن، مشدداً على التزام واشنطن أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح البيان أن أوستن شارك مع ملك الأردن مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة شملت "أهمية التوصل إلى حلّ سياسي عادل في سوريا والتركيز على الأمن والاستقرار في العراق ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وجدّد الوزير أوستن تأكيد نية إدارة بايدن تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع الأردن، على أساس مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية البالغة قيمتها 10.15 مليار دولار لمدة 7 سنوات، وفق البيان.

وأشاد أوستن بالكفاءة المهنية للقوات المسلحة الأردنية وسلّط الضوء على تقديره للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن.

كما أعرب عن امتنانه لمساهمات الأردن في التعاون الأمني الإقليمي، خصوصاً جهود تسهيل التعاون الدفاعي البحري والجوي والصاروخي المتكامل مع الحلفاء والشركاء.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي عُقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن.

واتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة، على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة.

كما اتفقا على عقد اجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس/آذار الجاري لتحقيق الأهداف التي جرى نقاشها في قمة العقبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us